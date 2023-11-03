В Орловской области исправили названия деревень

Наименования 100 географических объектов уточнили в регионе.

В Орловской области устранены расхождения в употреблении наименований более чем 100 географических объектов. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра, сотрудники которого на постоянной основе ведут соответствующий мониторинг. Они следят за соблюдением обязательных требований в области наименований географических объектов при отображении их на картографических материалах и дорожных указателях. Кроме того, мониторинг охватывает и цифровые сервисы, информацию которых эксперты сравнивают с Государственным каталогом географических наименований (ГКГН).

«В результате почти за два года проведенной работы с использованием архивных карт и исторических документов экспертами Управления устранено свыше ста случаев искажения и произвольной замены наименований населенных пунктов Орловской области, – сообщила пресс-служба регионального Росреестра. – Например, название населенного пункта деревня Хутор Буцкой Краснозоренского района Орловской области исправлено на исторически верное наименование деревня Будские».

В качестве еще одного показательного примера в ведомстве привели наименование населенного пункта поселок Тубсанаторий Мценского района, которое в результате проведенной работы было исправлено – теперь этот населенный пункт носит название поселок Санаторий «Войново». Кроме того, по представленным специалистами Управления Росреестра архивным материалам в этом году в ГКГН был включен населенный пункт – деревня Городище Мценского района.

«В соответствии с действующим законодательством произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований не допускаются. Наличие недостоверных сведений в различных государственных информационных системах может иметь негативные последствия как для граждан, так и для юридических лиц», – отметила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

ИА «Орелград»