Под Орлом женщина сбила женщину

Пострадавшая госпитализирована.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло накануне в 17 часов во Мценске.

33-хлетняя орловчанка ехала на «Ладе Гранта» по местной Комсомольской улице. У дома №85 она не справилась с управлением и допустила наезд на пешехода – 69-летнюю женщину. После этого «Лада» врезалась ещё и в ворота.

«В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована», – пояснили в Управлении ГИБДД.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших. В авариях пострадали двое человек.

ИА «Орелград»