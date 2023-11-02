В Орле разработали ПСД на новую поликлинику

Сейчас она загружается в электронную систему Госэкспертизы.

Такую информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Имеется в виду новый корпус поликлиники №1, которая обслуживает жителей Железнодорожного района.

Известно, что здание будет состоять из шести этажей и подвала. В поликлинике будут работать пять отделений.

На первом этаже разместят инфекционный блок, прививочный кабинет и рентгенодиагностическое отделение. На втором – кабинеты врачей-специалистов, хирургическое отделение, процедурные кабинеты, а также кабинеты индивидуальных видов лечения (таких как иглорефлексотерапия, колопроктология, эндоскопия, онкология и урология).

На третьем этаже расположат терапевтическое и неврологическое отделения, отделение функциональной диагностики и общие помещения для проведения диагностических исследований.

Также в здании будет дневной стационар на 18 коек, физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации. В последнем будут доступны кабинеты антропометрии, медицинского психолога, механотерапии, медицинского логопеда и тренажёрный зал. Это позволит оказать пациентам всестороннюю помощь по их реабилитации.

Кроме того, в поликлинике предусмотрены административные, технические и вспомогательные помещения, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Проект разрабатывало АО НПЦ «Гипроздрав». Напомним, что новый корпус построят на пересечении улицы Паровозной с Московским шоссе. Пока ожидается, что работы должны начаться в следующем году и завершиться в 2026-м.

ИА «Орелград»