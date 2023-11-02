В Орловской области водитель автобуса угрожал высадить подростка

Причиной стала полная оплата стоимости билета на автовокзале.

По мнению водителя автобуса «Орел – Хотынец», пассажиры должны брать «короткий билет» и наличными доплачивать ему «на чекушку». Разговор записан вечером 30 октября. Водитель автобуса остановился в селе Знаменское и заявил, что дальше не поедет, потому что “машина поломалась”. Далее пояснил причину внезапной неисправности:

«Пойдешь пешком. <…> Почему ты берешь билет до конца? (Зачем) вы мне нужны?! Одного тебя везти».

Мужчина объяснил заведенный на его маршруте порядок: брать билет до ближайшего населенного пункта или садиться в автобус не на конечной, а поездку оплачивать водителю наличными.

«Первый и последний раз», – предупредил оратор после двух минут мата.

До пункта назначения автобус все же дошел.

ИА “Орелград”