Под Орлом произошла утечка средств, выделенных на нацпроект

Трое человек попались на фиктивном повышении квалификации.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области. Соответствующая проверка проводилась в Урицком районе. Прокуроров интересовало, как расходуются бюджетные средства, выделенные на национальный проект «Демография».

Как установил орган надзора, «Центр занятости населения по Урицкому району» и Орловское городское отделение организации «Российский красный крест» заключили контракты, согласно которым трое местных жителей должны были пройти дополнительное профессиональное обучение. Орловцам выдали удостоверения о повышении квалификации.

«Однако фактически указанные граждане обучение не проходили, необходимые экзамены не сдавали», – отметили в прокуратуре.

В итоге надзорное ведомство направило иск в Советский районный суд о признании этих удостоверений недействительными. Требование удовлетворили. Также в связи с этой историей возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится на стадии расследования.

Отметим, что «Красный крест» широко сотрудничает с центрами занятости по всей стране. В частности, общественная организация проводит курсы по обучению основам оказания первой медицинской помощи.

ИА «Орелград»