Дорожный фонд сформируют по новым правилам

Поправки внесены в региональное законодательство.

Депутаты Орловского облсовета поддержали внесение изменений в статью 2 Закона «О Дорожном фонде Орловской области». Он действует с 2011 года, а в последней редакции был утвержден 28 апреля 2023 года. Новые поправки предусматривают введение дополнений. В частности, бюджет Дорожного фонда разрешили наполнять доходами от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами. Напомним, такая плата вводится ежегодно решениями главы региона.

Кроме того, бюджет Дорожного фона будет пополняться за счет штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Исключения составят доходы в виде единых нормативов отчислений от штрафов в местные бюджеты. Новые положения, как было указано в тексте законопроекта, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Кстати, в проекте бюджета Орловской области объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда региона на данный момент запланирован на 2024 год в сумме 5,74 миллиарда рублей, на 2025 год – в сумме 8,49 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 6,26 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках реализации направления «Комфортная среда для жизни» в регионе будет реализовываться национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 2024 год его финансирование запланировано в размере 903,8 миллиона рублей, с сокращением к уровню 2023 года в сопоставимых условиях на 981,8 миллиона рублей.

Заметим, что сокращение будет внушительным – ровно в 2 раза. Снижение бюджетных ассигнований в правительстве региона объясняют переносом средств федерального бюджета с 2024 года на 2023 год в рамках механизма опережающего финансирования в сумме 914,6 миллиона рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. В любом случае, в 2024 году в Орловской области продолжится ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках нацпроекта.

ИА «Орелград»