Под Орлом грузовик загорелся на ходу

Огонь потушили сотрудники МЧС.

Как рассказали в пресс-службе областного Управления ведомства, ЧП случилось на трассе «Орёл – Брянск» на 50-м километре (на территории Хотынецкого района). Сигнал поступил в МЧС накануне в 22 часа 17 минут.

Загорелся прицеп грузового автомобиля «ДАФ», который прямо в этот момент перемещался по трассе. Возгорание ликвидировали сотрудники 37-й пожарно-спасательной части.

«В результате ДТП пострадавших нет», – указали в ведомстве.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 14 раз. 4 выезда пришлось на ликвидацию различных возгораний, 10 на другие случаи. В частности, в Троснянском и Кромском районе сотрудники ведомства изъяли и уничтожили 52 единицы взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. А в Орле на Раздольной улице спасатели вытащили из ямы собаку.

ИА «Орелград»