В Орле назвали отрасль с зарплатой более 100 тысяч рублей

Лидерами рейтинга зарплат оказались орловские химики.

Как уже рассказывал «Орелград», Орелстат представил детальный отчет о заработной плате работников организаций Орловской области в августе 2023 года. Аналитики составили рейтинг в разрезе отраслей. Так, свои лидеры и аутсайдеры оказались в сфере обрабатывающих производств. Здесь рейтинг возглавило производство химических веществ и химических продуктов. Работники данной отрасли в августе 2023 года в среднем заработали по 100 298 рублей. Отметим, что речь идет о номинальной начисленной заработной плате.

Далее в числе лидеров идут: производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 65 656 рублей в месяц, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 64 959 рублей, производство прочих транспортных средств и оборудования – 64 547 рублей, ремонт и монтаж машин и оборудования – 61 685 рублей. В число аутсайдеров статистики включили следующие отрасли: производство мебели – 33 456 рублей, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – 32 881 рубль, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 31 906 рублей, производство кожи и изделий из кожи – 24 288 рублей, производство одежды – 21 046 рублей.

Напомним, что в целом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе 2023 года в Орловской области составила 45 842 рубля. По оценкам Орелстата, она в 2,8 раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 16 242 рубля в месяц. Кроме того, средняя региональная заработная плата в 3,1 раза превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которая в Орловской области установлена в размере 14 572 рубля в месяц. По сравнению с июлем 2023 года номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 1,5 процента, по сравнению с августом предыдущего года она выросла на 16,3 процента.

ИА «Орелград»