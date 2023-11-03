Около 2 тысяч многодетных орловчанок получили доплату к пенсии

Такова статистика текущего года.

Региональная выплата начисляется ежемесячно. В текущем году её размер составляет 4361 рубль 4 копейки (за один месяц).

Выплата установлена законом Орловской области от 2 октября 2003 года (№350-ОЗ). Этот документ регулирует статус многодетных семей в нашем регионе, а также положенные им меры социальной поддержки.

Согласно этому закону, выплата назначается орловчанкам, которые ранее получили статус многодетных матерей, начиная с достижения пенсионного возраста. Средства на оказание поддержки берут из регионального бюджета.

ИА «Орелград»