Орловцы голосуют за варианты автобусных маршрутов

3.11.2023 | 12:01 Новости, Общество

Опросы проводит «Организатор перевозок».

Фото: пресс-служба администрации Орла

Напомним, что это казённое учреждение отвечает за работу «трёхзначных» маршруток, которые обслуживают межмуниципальные перевозки пассажиров.

Опросы проводятся в связи с предстоящим открытием Красного моста. Ожидается, что движение по нему возобновится 30 ноября. В связи с этим в соцсетях «Организатора перевозок» читателям предложили ответить на простой вопрос – что делать после этой даты, вернуться к изначальным «традиционным» маршрутам, которые действовали до 2021-го года, или оставить в силе временные, но уже тоже привычные, которые вводились на период ремонта Красного моста?

Пока опросы проводятся по двум направлениям – «Орёл – Большая Куликовка» (№363) и «Орёл – Михайловка» (№395). В первом, «традиционном» случае отправление планируется от автовокзала. Во втором, «временном» – от гостиницы «Орёл».

«Обращаем ваше внимание, что количество рейсов и время прибытия в конечные остановочные пункты обсуждаемых маршрутов останется неизменным», – подчеркнули в учреждении.

Отметим, что пока что орловцы, в основном, голосуют за возврат к прежним схемам движения. На данный момент в опросах приняли участие уже более шестидесяти человек.

ИА «Орелград»


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