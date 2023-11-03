Житель Орла обвиняется в избиении бродяги

Потерпевший скончался.

Следственный комитет завершил уголовное дело, возбуждённое по данному поводу. Оно передано в суд.

Житель Железнодорожного района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, который повлёк за собой смерть потерпевшего, а также в уклонении от отбывания наказания.

У орловца богатый криминальный опыт – ещё в 2014-м году его осудили по той же самой 111 статье УК РФ. Тогда мужчине дали 9,5 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Известно, что он отбыл основной срок, после чего вышел «на волю», но стал нарушать запреты, наложенные судом. В частности – на пребывание вне места своего жительства в определённое время.

В августе текущего года орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил незнакомого мужчину, который временно проживал прямо на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Медведева. Между ними произошла ссора. Обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Спустя небольшое время бродяга скончался на месте.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях», – отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Орле рассмотрят дело о взятках в 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»