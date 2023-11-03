Орловский губернатор встретился с главой ЛНР

Это произошло в Луганске.

Встреча состоялась сегодня. Об этом сам Андрей Клычков рассказал в социальных сетях. Правда, без особых подробностей.

«Встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником. Обсудили целый ряд вопросов», – высказался орловский губернатор.

После этого Клычков отметил связь Орловщины и ЛНР, которая выразилась, в том числе, в том, что регионы отметили 80 лет освобождения от немецкой оккупации именно в этом году. «В эти дни нас снова объединяет борьба за мирное и благополучное будущее нашего общего дома – России», – добавил орловский глава.

Напомним, что ранее Орловская область и Троицкий районо ЛНР подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве. В его рамках Орловщина уже не раз направляла различную помощь данному муниципальному образованию республики.

«Рассмотрели темы и векторы дальнейшей совместной работы. Будем держать связь. Все ключевые направлениям взаимодействия остаются в центре нашего постоянного внимания. Убеждён, что наши дружественные отношения откроют новые возможности – для экономического роста территорий, улучшения качества и уровня жизни людей, для культурного обмена», – заключил Клычков.

ИА «Орелград»