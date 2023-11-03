Орловцы получат гарантии ответа на коллективные обращения

3.11.2023 | 7:50 Закон и порядок, Новости

Региональный закон об обращениях граждан будет расширен.

Фото: ИА «Орелград»

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении одобрили внесение изменений в Закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области». В частности, в новой редакции было предложено изложить статью 5 этого закона, дающую дополнительные гарантии права граждан и организаций на получение письменного ответа на коллективное обращение. Изменения касаются разделения ответов на обращения в письменной форме и в форме электронного документа.

Дело в том, что поправки предусматривают возможность использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для подачи обращений в форме электронного документа в органы и учреждения и получения ответов на них. Согласно актуализированной версии закона, ответ в письменной форме на коллективное обращение граждан направляется лицу, указанному в нем в качестве получателя ответа – по почтовому или электронному адресу, указанному в обращении.

Если получатель не определен, то ответ в письменной форме направляется первому в списке обратившихся (подписавшихся) лиц, указавшему свой почтовый адрес или адрес электронной почты. Если просьба о направлении ответа на коллективное обращение выражена несколькими гражданами, то все они должны поучить копии ответа по указанным ими реквизитам. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, его принятие не потребует дополнительного выделения средств из областного бюджета.

Ранее администрация губернатора и правительства Орловской области сообщила о том, что в третьем квартале 2023 года областным чиновникам поступило 135 коллективных обращений, или 5,3 процента от общего количества поступивших обращений. Для сравнения, в третьем квартале 2022 года областной администрацией было зарегистрировано 65 коллективных обращений, что на тот момент поставило 3,5 процента от всех писем, которые орловцы направили чиновникам областного уровня.

ИА «Орелград»


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