В администрации Орла объяснили решение снять запрещающие знаки

3.11.2023 | 8:01 Новости, Общество

Водители добились левого поворота с улицы 60-летия Октября на 8 Марта, «но это не точно».  

ИА “Орелград”

Установка запрещающего маневр знака вызвала негативную реакцию автомобилистов. В соцсетях оставляли гневные комментарии, критиковали решение городской комиссии, мэра Юрия Парахина и всех причастных. Вскоре знак тихо исчез. «Орелград» решил узнать: в чем причина отступления. На запрос ответил начальник управления строительства Никита Митряев.

«На основании неоднократных обращений жителей Орла было внесено изменение в схему организации движения по улице 60-летия Октября, в части разрешения левого поворота с улицы 60-летия Октября на улицу 8 Марта. В настоящее время проводится анализ движения транспортных средств по данному микрорайону, после чего вопрос организации дорожного движения на указанном участке будет вынесен на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения для принятия окончательного решения по данному вопросу».

Орловцы сообщали также о странных манипуляциях со знаками и разметкой на улице Комсомольской в районе пересечения с переулками Карачевским и Комсомольской. Якобы сначала нарисовали сплошную – потом затерли; установили запрет – потом сняли. В администрации Орла подчеркивают, что в этой части отступлений не было.

«Утверждена схема установки дорожных знаков по улице Комсомольской, запрещающая левый поворот при движении с автовокзала на пер. Карачевский и в районе пересечения с пер. Комсомольским в обоих направлениях».

ИА “Орелград”


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