В Орле у моста Дружбы увеличат уровень освещенности

3.11.2023 | 7:23 ЖКХ, Новости

Работы запланированы на участках улиц Розы Люксембург и 5 августа.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Подрядчика выбрали в ходе запроса котировок. Единственная заявка поступила от ООО «Геосервис-Орел». Она признана соответствующей требованиям, указано в ГИС “Закупки”. Цена контракта – 5 098 433 рубля 83 копейки.

Увеличение уровня освещенности автомобильной дороги по улице Розы Люксембург будет проводиться на участке от моста через Оку до Комсомольской,  по улице 5 Августа от моста до 1-й Курской. Работы необходимо выполнить до конца декабря 2023 года.

ИА “Орелград”


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