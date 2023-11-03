В Орле у моста Дружбы увеличат уровень освещенности

Работы запланированы на участках улиц Розы Люксембург и 5 августа.

Подрядчика выбрали в ходе запроса котировок. Единственная заявка поступила от ООО «Геосервис-Орел». Она признана соответствующей требованиям, указано в ГИС “Закупки”. Цена контракта – 5 098 433 рубля 83 копейки.

Увеличение уровня освещенности автомобильной дороги по улице Розы Люксембург будет проводиться на участке от моста через Оку до Комсомольской, по улице 5 Августа от моста до 1-й Курской. Работы необходимо выполнить до конца декабря 2023 года.

ИА “Орелград”