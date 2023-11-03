Орловские города и районы получат 17 миллиардов рублей

Объемы межбюджетных трансфертов пока утверждены предварительно.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Орловской области, на 2024 год утвержден в сумме 17,166 миллиарда рублей, на 2025 год – в сумме 16,217 миллиарда рублей и на 2026 год – в сумме 14,585 миллиарда рублей. Такие цифры указаны в текущей версии проекта бюджета региона на ближайшие три года. Впрочем, к моменту его принятия в окончательной редакции цифры могут быть актуализированы. Кроме того, уже по ходу года областные власти смогут корректировать финансовые параметры.

Однако базой для всех последующих расчетов будут параметры, внесенные в кт бюджета на ранней стадии. Документ, например, установлен критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, округов и городов: на 2024 год – 1,462, на 2025 год – 1,3, на 2026 год – 1,3. Также установлены критерий финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с учетом замены дотации дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты налога на доходы физических лиц.

Поясним, что муниципалитеты по решению своих законодательных органов власти имеют право отказаться от части дотаций из областного бюджета, заменив ее дополнительными отчислениями в местный бюджет НДФЛ. По оценкам регионального правительства, в 2024 году общий объем такой «замены» составит 2,511 миллиарда рублей. Проектом бюджета также установлено, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований из областного бюджета будут предоставляться в ряде случаев.

Такое возможно, например, в случае снижения к уровню 2023 года объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в случае возникновения в муниципалитетах дополнительных расходных обязательств местных бюджетов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, установленных указами президента РФ. Получить дотации районы и города смогут и в случае, если у них не хватит собственных средств на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам.

ИА «Орелград»