Орловцев призвали потренироваться голосовать дистанционно

Жители региона могут принять участие в общероссийской тренировке.

Избирательная комиссия Орловской области пригласила жителей региона принять участие в общероссийской тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ее проводит во всех регионах страны ЦИК России в рамках подготовки и проведения федеральных выборов проводит. Принять участие в тренировке может любой избиратель, имеющий подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

«Дистанционное электронное голосование – это современный способ голосования, который не требует посещения избирательного участка, – отметили в Избирательной комиссии Орловской области. – Приглашаем всех желающих! Для участия необходимо: подать заявление на портале «Госуслуги» по 13 ноября; принять участие в тестовом ДЭГ с 15 по 17 ноября».

Заявление об участии в общероссийской тренировке федеральной платформы ДЭГ можно подать до 23:59 13 ноября. В личный кабинет портала Госуслуг придет уведомление с результатом рассмотрения заявления. Результат «Учтено» означает, что статус участника подтвержден. В дни тренировки надо авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учетной записи портала Госуслуг, ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному тестовому бюллетеню.

Сама тренировка будет проводиться с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября. В каждом регионе тренировка проходит по местному времени. Организаторы отмечают, что она не влияет на результат официального голосования, при проведении используются тестовые данные. Для участия не нужно посещать избирательный участок. «Тренировка позволит ознакомиться с процедурой ДЭГ и проверить совместимость устройства и браузера на соответствие минимальными требованиями корректной работы портала ДЭГ», – говорится на официальном сайте платформы.

В ЦИК перечислили преимущества ДЭГ: прежде всего, это удобство, поскольку в дни проведения голосования можно будет получить бюллетень и отдать голос в удобное время. Далее – безопасность, ведь каждый голос будет защищен и надежно сохранен, и простота (процесс голосования интуитивно понятный и легкий). Еще одно преимущество заключается в прозрачности процедуры, поскольку каждый может убедиться, что его голос был учтен.

ИА «Орелград»