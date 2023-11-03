Орловцев познакомят со Столыпиным и Меншиковым

Выставки в честь двух знаковых личностей открылись в Орле.

Орловская областная библиотека имени Бунина продолжила цикл выставок литературы «Подвижники России». Как сообщили в учреждении, в универсальном читальном зале до 3 декабря 2023 года будет работать выставка, предлагающая посетителям познакомиться с жизнью и деятельностью Петра Столыпина, с именем которого связана целая историческая эпоха реформирования Российской Империи.

Пожалуй, мало кто не слышал о столыпинских реформах. В разные периоды времени отношение к ним было неоднозначным. В наше время считается, что его реформы позволили России в канун Первой мировой войны выйти по темпам экономического роста на пятое место в мире, повысить социальный статус для значительной части россиян и укрепить обороноспособность страны. Судить о результатах тех реформ посетители смогут сами.

«Многие стороны жизни великого реформатора и патриота России станут доступны пользователям библиотеки благодаря знакомству с книгами и статьями из периодических изданий, перепиской Петра Аркадьевича, воспоминаниями о нем, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Особую ценность составляют речи и записки Столыпина. Выставка предназначена для широкого круга посетителей, интересующихся историей России».

Еще одна любопытная выставка под названием «Друг и соратник Петра I» проработает в универсальном читальном зале по 4 декабря. Она приурочена к 350-летию со дня рождения видного государственного деятеля Александра Меншикова, который был одним из самых знаменитых и влиятельных сподвижников Петра Великого. Меншиков сделал быструю и головокружительную карьеру, пройдя путь от уличного торговца пирожками до фактически второго лица в государстве. На выставке представлена литература о жизни и деятельности Александра Меншикова.

«Он не только превратился в «светлейшего князя» и генералиссимуса, но после смерти Петра I стал некоронованным правителем огромной Российской Империи, – говорят в «Бунинке». – Незаурядными были и дарования этого человека, в полной мере раскрывшиеся на военном и административном поприщах. Интересен он и как личность – личность нового времени, пробужденная к жизни реформами царя-преобразователя. Столь же внезапным оказалось и падение Меншикова, со стойкостью и мужеством, встретившего свою ссылку в далекий Березов».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»