В Орловской областной больнице освоили новую операцию

Она позволяет помочь пациентам с артрозом.

Это эмболизация ветвей подколенной артерии. О новой наработке наших рентгенхирургов рассказали «Вести-Орёл».

Метод применяется в случае, если артроз колена находится во второй или третьей стадии. Как правило, это ситуация, когда пациент уже не реагирует на консервативное лечение, но не хочет или не может пойти на «большую» конструктивную операцию.

Позитивный результат достигается за счёт частичного замедления или полного прекращения кровотока в области колена. Операция выполняется под местным наркозом. В кровеносный сосуд ноги вводят небольшой пластиковый катетер. Затем врачи определяют больные ветви артерии и снижают воспаление с помощью эмболизирующих частиц.

По словам заведующего ортопедическим отделением Орловской областной клинической больницы Геннадия Блынского, за последнее время операцию сделали десяти пациентам. В основном, прооперированные говорят о значительном снижении болевых ощущений.

Пока что данный метод лечения не очень распространён в России – орловские врачи внедрили его первыми в ЦФО.

ИА «Орелград»