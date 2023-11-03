В Орловской областной больнице освоили новую операцию

3.11.2023 | 12:29 Медицина, Новости

Она позволяет помочь пациентам с артрозом.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Это эмболизация ветвей подколенной артерии. О новой наработке наших рентгенхирургов рассказали «Вести-Орёл».

Метод применяется в случае, если артроз колена находится во второй или третьей стадии. Как правило, это ситуация, когда пациент уже не реагирует на консервативное лечение, но не хочет или не может пойти на «большую» конструктивную операцию.

Позитивный результат достигается за счёт частичного замедления или полного прекращения кровотока в области колена. Операция выполняется под местным наркозом. В кровеносный сосуд ноги вводят небольшой пластиковый катетер. Затем врачи определяют больные ветви артерии и снижают воспаление с помощью эмболизирующих частиц.

По словам заведующего ортопедическим отделением Орловской областной клинической больницы Геннадия Блынского, за последнее время операцию сделали десяти пациентам. В основном, прооперированные говорят о значительном снижении болевых ощущений.

Пока что данный метод лечения не очень распространён в России – орловские врачи внедрили его первыми в ЦФО.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования