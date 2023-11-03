Под Орлом выросла заболеваемость коклюшем

Тенденция регистрируется в основном среди детей.

В городе Ливны Орловской области с июня текущего года регистрируется рост заболеваемости коклюшем, в основном среди детей. Такая информация прозвучала на оперативном совещании в местной мэрии. Как следует из информации администрации города, с докладом по данному вопросу выступила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ливны Лариса Булатникова. За 9 месяцев текущего года в райцентре было зарегистрировано 42 случая коклюша, что превышает среднемноголетний показатель.

Кроме того, с сентября наблюдается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. По словам Булатниковой, главную роль в профилактике указанной инфекции в коллективах играют такие меры, как соблюдение «утренних фильтров», режимов дезинфекции и проветривания. Также в райцентре зарегистрирован рост заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов В и С, при этом отмечается недостаточный темп иммунизации взрослого населения против таких заболеваний.

«В настоящее время в городе обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация, уровни инфекционной заболеваемости по большинству инфекционных заболеваний ниже средних показателей заболеваемости по области, – сказала при этом Лариса Булатникова. – Отмечается эпидемиологическое благополучие по вакциноуправляемым инфекциям, в течение последних четырех недель отмечено снижение показателей заболеваемости ОРВИ, в октябре стабилизировалась заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Все очаги кори, зарегистрированные в летний период, были оперативно локализованы».

Тем временем Орелстат со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области сообщил, в январе-августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снизилась заболеваемость COVID-19 в 8,8 раза, педикулезом – на 28,2 процента, сифилисом – на 27,3 процента, туберкулезом – на 12,3 процента, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 10,7 процента.

«Вместе с тем, число заболевших гриппом превысило уровень прошлого года в 82,2 раза, сальмонеллезными инфекциями – в 1,5 раза, острыми кишечными инфекциями – на 4,8 процента, – говорится в докладе Орелстата. – Зарегистрировано 129 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и тридцать девять случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе три случая в возрасте 0-17 лет».

ИА «Орелград»