В Орле проведут аварийно-предупредительный ремонт трамвайных путей

3.11.2023 | 8:19 ЖКХ, Новости

Работы без проведения конкурентного отбора поручили муниципальной Спецавтобазе.

Фото: ИА «Орелград»

Решение о закупке у единственного поставщика принято комиссией Трамвайно-троллейбусного предприятия 30 октября. В проекте договора в ГИС «Закупки» указано, что работы необходимо завершить до 30 декабря 2023 года. Цена – 23 948 864 рубля 55  копеек. В перечне смет по трамвайным путям 11 участков по улицам Пушкина, 1-й Курской, Старо-Московской, Грузовой, Карачевской, Привокзальной, Абрамова и Соколова, съезд с Кромского шоссе.

Напомним, 30 ноября в Орле должны запустить движение по Красному мосту: в этот день анонсировано завершение основных работ по затянувшейся реконструкции. ТТП должно выпустить на старые маршруты электротранспорт.

ИА “Орелград”


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