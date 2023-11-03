В Орле проведут аварийно-предупредительный ремонт трамвайных путей

Работы без проведения конкурентного отбора поручили муниципальной Спецавтобазе.

Решение о закупке у единственного поставщика принято комиссией Трамвайно-троллейбусного предприятия 30 октября. В проекте договора в ГИС «Закупки» указано, что работы необходимо завершить до 30 декабря 2023 года. Цена – 23 948 864 рубля 55 копеек. В перечне смет по трамвайным путям 11 участков по улицам Пушкина, 1-й Курской, Старо-Московской, Грузовой, Карачевской, Привокзальной, Абрамова и Соколова, съезд с Кромского шоссе.

Напомним, 30 ноября в Орле должны запустить движение по Красному мосту: в этот день анонсировано завершение основных работ по затянувшейся реконструкции. ТТП должно выпустить на старые маршруты электротранспорт.

ИА “Орелград”