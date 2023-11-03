В Орле изъяли крупную партию наркотиков

Подозреваемый в покушении на сбыт задержан.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, из незаконного оборота изъяли 29,74 граммов синтетического наркотического средства. Согласно российскому законодательству, это считается крупным размером.

Подозреваемый – 30-летний житель Орла. Сотрудники МВД задержали его с поличным, когда мужчина приехал в лесопарковую зону, чтобы оставить там «закладки». Прямо при нём и в его автомобиле находились 13 свёртков из фольги и несколько десятков пакетиков с веществом.

Дело возбудили по антинаркотической статье 228.1 УК РФ (часть 3 статьи 30 и часть 4). На период предварительного следствия подозреваемый взят под стражу.

Ранее полиция сообщила о задержании троих иностранцев, подозреваемых в попытке распространения наркотиков.

ИА «Орелград»