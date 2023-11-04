Бюджет ТФОМС будет дефицитным

В 2024 году расходы на медстрахование составят почти 12,5 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, в ходе очередного заседания был рассмотрен проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На 2024 год он прогнозируется с дефицитом, а на плановый период 2025 и 2026 годов – сбалансированным по доходам и расходам.

Доходы бюджета на 98,1 процента будут состоять из субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Размер субвенций был рассчитан исходя из сведений о численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. По состоянию на 1 января 2023 года таковы в Орловской области насчитывалось 722 002 человека. Также были учтены средние подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования: на 2024 год в сумме 16 966,6 рубля, на 2025 год – 17 899,7 рубля.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2024 год составит 12,485 миллиарда рублей, в том числе 12,4 миллиона рублей за счет штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба. Общий объем расходов Фонда на 2024 год планируется в объеме 12,495 миллиарда рублей. Из них целевому назначению на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области будет выделено 12,478 миллиарда рублей (из них в части выполнения управленческих функций Фонда в размере 80,007 миллиона рублей, или 0,6 процента от всех расходов).

Еще 16,43 миллиона рублей будет выделено на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса Фонда. Источником финансирования дефицита бюджета, который составит 9,87 миллиона рублей, в документе названы остатки средств бюджета Фонда на начало года.

ИА «Орелград»