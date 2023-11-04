В Ливнах собственникам аварийных домов дали 9 лет на снос

Власти города утвердили график решения судьбы двух зданий.

Администрация города Ливны приняла решение о признании многоквартирных жилых домов №196 и №229 по улице Мира аварийными и подлежащими сносу. Как следует из преамбулы документа, решение принято на основании статьи 32 Жилищного кодекса РФ и заключения межведомственной комиссии от 20 октября 2023 года № 23-5. Управлению ЖКХ администрация города поручила направить требования собственникам помещений о сносе указанных многоквартирных домов собственными силами в срок до 1 октября 2030 года. При этом срок сноса домов силами собственников установлен до 20 декабря 2031 года.

Также власти города определили срок отселения граждан, выселяемых из аварийных многоквартирных жилых домов, – до 20 декабря 2032 года. Получается, что снести дома должны ровно за год до того, как из них отселят жильцов? Кстати, мэрия также поручила управлению муниципального имущества администрации города в случае невыполнения собственниками требования о сносе домов произвести изъятие жилых помещений в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ. Управлению ЖКХ поручено разместить постановление на сайте «Реформа ЖКХ». Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по ЖКХ и строительству.

К слову, месяцем ранее в новой редакции был утвержден паспорт муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда». Речь идет о ее досрочном исполнении, о чем Орловская область договорилась с федеральным центром. Крайний срок исполнения ливенской программы был перенесен с 2025 на 2023 год. Было также существенно финансирование этапа 2023 года – оно выросло до 17,725 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 16,852 миллиона, областного бюджета – 170,23 тысячи, местного бюджета – 702,73 тысячи рублей. В программу включено всего четыре аварийных дома, срок постройки которых варьируется от 1898 до 1917 годов.

ИА «Орелград»