Орловец пришел на собеседование пьяным и угодил в колонию

В Орловской области ранее осужденный гражданин угодил в неприятную ситуацию.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условно-досрочного освобождения. Как пояснили в пресс-службе суда, речь шла о судьбе жителя поселка Хомутово. Ранее он был осужден за грабеж и кражу, получив три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В дальнейшем по постановлению Ливенского районного суда мужчина был освобожден условно-досрочно.

После освобождения данного гражданина поставили на учет в Верховском межмуниципальном филиале областной уголовно-исполнительной инспекции. Мужчине был разъяснен порядок и условия условно-досрочного освобождения, его права и обязанности, а также ответственность за их неисполнение. После инструктажа с него была взята соответствующая подписка, как и полагается, ему выдали памятку. Но экс-осужденный условия нарушил, причем довольно необычным способом.

«Инспектором уголовно-исполнительной инспекции осужденный направлялся на работу в ООО «РПЗ Полюс», однако его не взяли, так как он находился в состоянии опьянения, – сообщает пресс-служба суда. – При обращении в суд с представлением инспектор уголовно-исполнительной инспекции указал, что осужденным были нарушены условия условно-досрочного освобождения. Он систематически не являлся на регистрацию, не трудоустроился, злоупотреблял спиртными напитками. Кроме того, совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное наказание».

В судебном заседании осужденный возражал против отмены условно-досрочного освобождения, но при этом подтвердил, что трудоустроиться ему не удалось. Признал он и то, что не являлся на регистрацию, объяснив это тем, что в тот момент распивал спиртные напитки. Оправдания прозвучали неубедительно, и суд признал его лицом, злостно уклоняющимся от исполнения обязанностей, возложенных на него при применении условно-досрочного освобождения.

По закону в подобном случае суд может отменить условно-досрочное освобождение, что и было сделано. Было учтено то, что гражданин по месту жительства характеризуется отрицательно, что он дважды предупреждался об отмене условно-досрочного освобождения, но на официальные предупреждения не реагировал. В результате осужденный вновь направлен в исправительную колонию строгого режима для отбывания оставшейся, не отбытой еще части наказания в виде лишения свободы. В колонии ему предстоит провести 5 месяцев и 22 дня. Под стражу мужчина был взят в зале суда, постановление которого уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»