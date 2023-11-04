Льготу по налогу на имущество организаций продлят

Облсовет решил продлить действие преференций для бизнеса.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел целый пакет мер поддержки для бизнеса. В частности, спикер областного парламента Леонид Музалевский предложил продлить до 31 декабря 2024 года действие льготы по налогу на имущество организаций собственникам помещений, площадь которых не превышает 100 квадратных метров, и налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

«На этот же срок было предложено продлить действие льготы в отношении объектов социально-культурной сферы, учредителями по которым выступают муниципальные образования Орловской области, – сообщила пресс-служба губернатора. – Также предлагается освободить от уплаты налога на имущество государственные медицинские организации Орловской области в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных за ними на праве оперативного управления».

По данным правительства региона, сумма социальных и технических налоговых преференций по налогу на имущество организаций, предлагаемых к установлению и продлению на 2024 год для отдельных категорий налогоплательщиков, оценивается в размере около 315,1 миллиона рублей. Сумма инвестиционных налоговых льгот по налогам на прибыль и имущество организаций, предлагаемых к продлению, оценивается на уровне текущего года и составит около 350 миллионов рублей.

«Отмена действия нормы, исключающей из перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) площадью свыше 5000 квадратных метров и помещений в них, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года, позволит увеличить объем налоговых доходов в областной бюджет от уплаты налога на имущество организаций в 2024 году в сумме порядка 100 миллионов рублей», – следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

«Считаю, что будет правильным принять такие поправки. В условиях санкционного давления мы просто обязаны поддержать наш малый и средний бизнес. В помощи нуждаются и учреждения здравоохранения, и муниципалитеты, так как у многих из них достаточно сложное финансовое положение и большая кредиторская задолженность», – так прокомментировал инициативу отметил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»