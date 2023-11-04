Областной бюджет предусматривает рост налоговых сборов

При формировании бюджета учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития.

Как уже сообщал «Орелград», депутаты Орловского облсовета одобрили текущий вариант проекта бюджета региона на ближайшие три года. При его формировании учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития Орловской области, ранее утвержденного губернатором. Доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 54,549 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2023 года в сопоставимых условиях на 5,071 миллиарда рублей. Впрочем, уточненная версия бюджета будет принята после того, как Госдума окончательно сверстает федеральный бюджет.

На данный момент собственные налоговые и неналоговые доходы региона на 2024 год прогнозируются в объеме 31,898 миллиарда рублей, что на 3,847 миллиарда превышает уровень 2023 года. Основными бюджетообразующими налогами в 2024 году являются налог на доходы физических лиц (планируется собрать 11,448 миллиарда рублей, или на 12,2 процента больше, чем в 2023 году) и налог на прибыль (8,754 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2023 года в сопоставимых условиях на 1,759 миллиарда рублей, или на 25,2 процента).

Доходы по акцизам запланированы в объеме 4,908 миллиарда рублей, или на 9 процентов выше уровня 2023 года; налог на имущество организаций – 2,388 миллиарда рублей (прирост – 5,8 процента); налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, – 2,574 миллиарда рублей (прирост – 8,5 процента). Добавим, что безвозмездные поступления бюджета региона на 2024 года пока планируются в объеме 22,65 миллиарда рублей, с приростом к уровню 2023 года в сопоставимых условиях на 1,223 миллиарда, или на 5,7 процента.

ИА «Орелград»