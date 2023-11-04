Орловская чиновница отсудила компенсацию за увольнение

Работодатель «забыл» выплатить положенное уволенному сотруднику.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области восстановил права государственного гражданского служащего, нарушение выразилось в невыплаченной компенсации при увольнении. Об этом сообщила пресс-служба указанного суда. Как следует из материалов дела, с 2005 года истица трудилась в Межрайонной налоговой инспекции, однако в 2022 году трудовой договор с ней был расторгнут. Основанием стало сокращение должности гражданской службы, которую она занимала.

При увольнении ей была выплачена компенсация, но, как установил суд, не в полном объеме. В частности, при расчете средней заработной платы работодатель не учел в общем доходе суммы материального стимулирования, в том числе дополнительного. Представитель налоговой службы в судебном заседании исковые требования не признал. Позиция ведомства такова: расчет компенсации четырехмесячного денежного содержания, расчет за неиспользованный отпуск в расчет по зарплате при увольнении истцу произведены в строгом соответствии с действующими нормами и выплачены в установленные законодательством сроки.

Однако суд, изучив мнения сторон и представленные документы, все-таки пришел к выводу о том, что права истца на выплаты были нарушены. Свою роль тут сыграл статус государственного служащего. По закону в состав денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих включаются суммы материального стимулирования, следовательно, они должны учитываться при расчете компенсаций при увольнении в связи с сокращением штатной численности.

«Новодеревеньковский районный суд признал право жительницы поселка на выплату компенсации четырехмесячного денежного содержания при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, процентов за нарушение срока выплаты, компенсации морального вреда, – пояснили в пресс-службе суда. – Поскольку установлено нарушение ответчиком сроков выплаты, то на ответчика была возложена обязанность по выплате истцу денежной компенсации за задержку выплаты с даты увольнения по день подачи иска в суд».

Кроме того, суд учел объем причиненных истцу нравственных страданий. Выразились они в «эмоциональных переживаниях по поводу отсутствия основного источника дохода в условиях сложной экономической ситуации». С учетом степени вины работодателя суд также взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей. Решение районного суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»