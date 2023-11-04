Орловские судебные приставы взыскали долги на 2 миллиарда рублей

Служба судебных приставов озвучила итоги своей деятельности.

В Орловской области по итогам прошедших девяти месяцев 2023 года взысканная сумма по исполнительным документам в пользу различных категорий взыскателей сумма составила 2,266 миллиарда рублей. Это на 97 миллионов рублей больше, чем было взыскано за аналогичный период прошлого года. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве отметили, что из указанной выше суммы в бюджетную систему Российской Федерации было перечислено более 362 миллионов рублей задолженности.

«В результате комплекса принятых мер за 9 месяцев 2023 года орловские судебные приставы-исполнители полностью или частично исполнили требования свыше 250 тысяч исполнительных производств, – добавили в ведомстве. – Основным приоритетом в работе сотрудников органов принудительного исполнения остаются социально значимые категории исполнительных производств, связанных с защитой и восстановлением прав граждан».

В частности, за отчетный период времени фактическим исполнением было окончено 145 производств о взыскании долгов по зарплате, что на 29 процентов больше, чем годом ранее. В целом в этом году в пользу работников приставы взыскали свыше 9 миллионов рублей, которые им задолжали работодатели. Другая важная категория социально значимых производств – взыскание долгов по алиментам. В данном случае орловскими судебными приставами в этом году было взыскано свыше 298 миллионов рублей задолженности на содержание детей, что на 33 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Дознавателями УФССП России по Орловской области возбуждено 241 уголовное дело, – сообщили также в ведомстве. – За указанный период выявлено 3577 административных правонарушений. В результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия должностными лицами Управления дополнительно взыскано более 8,7 миллиона рублей задолженности».

ИА «Орелград»