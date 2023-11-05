Услугами ГИБДД оказались довольны почти все орловцы

Стали известны результаты опроса граждан о качестве ведомственных услуг.

В текущем году уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления Управлением ГИБДД УМВД России по Орловской области государственных услуг и обеспечением их доступности за прошедшие 9 месяцев составил 99,2 процента. Такие сведения раскрыло областное УГИБДД. Согласно ведомственной статистике, за три квартала по линии обеспечения безопасности дорожного движения на получение государственных услуг было подано 61 123 заявления. Из них свыше 43 процентов было подано в электронном виде, с использованием Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

«УГИБДД регионального УМВД обращает внимание граждан на удобство получения государственных услуг через Единый портал и предлагает воспользоваться ими, – говорят в ведомстве. – В целях улучшения качества и повышения доступности оказания государственных услуг прием граждан по вопросам совершения регистрационных действий с транспортными средствами, замены и выдачи водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Орловской области осуществляется в электронной форме посредством подачи заявления через ЕПГУ».

Направить заявление в электронной форме можно, например, через личный кабинет на портале Госулуг. Это позволит сэкономить время, поскольку при помощи функций ЕПГУ можно самостоятельно выбрать дату, время и место оказания государственной услуги на любой рабочий день подразделения. Кроме того, здесь же в режиме онлайн можно оплатить государственную пошлину.

В Управлении ГИБДД добавили, что на территории Орловской области в настоящее время функционируют четыре отделения, предоставляющих государственные услуги по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Они расположены в Орле на улицах Ростовской и Автовокзальной, в Ливнах на улице Мира и в Мценске на улице Болховской. К слову, за 9 месяцев 2023 года подразделениями регионального ГИБДД было оказано 56 239 государственных услуг (через ЕПГУ – 15 696), в том числе по регистрации автотранспортных средств – 42 191 (через ЕПГУ – 13 092), по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений – 12 497 (через ЕПГУ – 2604, через МФЦ – 1856).

ИА «Орелград»