Амчанам запретили сплавлять древесину в пучках

Во Мценске изменили правила использования водоемов для личных нужд.

Глава Мценска Николай Кочетаев внес изменения в «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Мценска, для личных и бытовых нужд». Они действуют с 2015 года. Поправки внесены «в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, упорядочивания отношений по использованию водных объектов общего пользования». Некоторые пункты изложены в новой редакции.

В частности, расширен список запретов: в него включен «молевой сплав древесины, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги». Также в Мценске запрещено осуществлять самостоятельный забор воды для питьевого водоснабжения, организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов на береговой полосе, применять минеральные, органические удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства и другие источники химического загрязнения на береговой полосе и акватории водных объектов.

Нельзя применять запрещенные орудия и способы добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов, осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, других машин и механизмов в пределах береговой полосы, проводить на береговой полосе строительные работы, пасти скот и птицу, разрушать подпорные плотины и дамбы и многое другое.

Кроме того, требования к водопользованию для личных и бытовых нужд дополнены сразу двумя пунктами. Первый из них гласит: «Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс и удаление, в соответствии с нормами радиационной безопасности, установленными в соответствии с законодательством РФ о радиационной безопасности населения».

Второй дополнительный пункт обязывает хозяйствующие субъекты при определении места выпуска сточных вод учитывать существующее качество воды в водоеме и прогнозируемый объем проектируемого выпуска. Кроме того, сброс сточных вод должен производиться только с учетом существующих источников загрязнения, метеорологических и гидрологических условий.

ИА «Орелград»