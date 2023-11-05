В Ливнах посетовали на дефицит кадров в преддверии зимы

Коммунальщики готовы принять на работу водителей и трактористов.

Как сообщили в администрации города Ливны, на рабочем совещании в мэрии были обсуждены вопросы подготовки к зиме. В частности, с докладом выступил директор МУКП «Ливенское» Владимир Шкодкин. Он пояснил, что одной из основных задач в зимний период является содержание городской улично-дорожной сети. Кстати, ее протяженность составляет 128,4 километра, а общую площадь уборки докладчик оценил в 419 тысяч квадратных метров.

«Владимир Николаевич отметил, что одной из проблем предприятия в настоящее время является дефицит рабочих кадров, – следует из сообщения администрации города Ливны. – Открыто 25 вакансий: требуются водители, трактористы, грузчики уличной уборки и др. Несмотря на имеющиеся трудности, персонал предприятия готов к работе в зимний период. Своевременное выполнение всего комплекса необходимых мероприятий обеспечит беспрепятственное движение транспортных средств, городского общественного автотранспорта и пешеходов».

На совещании было отмечено, что подготовка к зиме систем дорожного водоотвода и ливневой канализации уже проведена. Кроме того, на зимнюю консервацию поставлены городские фонтаны и аттракционы. Предприятие занимается обновлением дорожной разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях, техническим обслуживанием дорожных знаков с их частичной заменой.

«Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения заключен на период с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года на сумму 22 миллиона рублей, – добавил докладчик. – Для своевременной уборки дорог и тротуаров МУКП «Ливенское» располагает специализированной дорожной техникой. Для уборки города в зимний период используются 27 единиц, в том числе самосвалы, автогрейдер, погрузчики, тракторы; автомобили УАЗ и ГАЗ, автобус ПАЗ, комбинированные дорожные машины. Контроль за движением снегоуборочной техники и транспорта осуществляется с помощью спутниковой системы мониторинга автотранспорта».

По его словам, уже подготовлена к работе установка рециркуляции асфальтобетона для ремонта дорожного полотна в зимнее время, заготовлены инертные материалы. Для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах и тротуарах города заготовлено 3 тысячи тонн пескосоляной смеси. Разработаны маршруты и сформированы бригады по уборке улиц и тротуаров, для которых закуплен требуемый инвентарь.

ИА «Орелград»