Банкротство совхоза «Коммунальник» вновь отложили

Об очередной отсрочке попросил конкурсный управляющий.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия совхоз «Коммунальник» о продлении срока конкурсного производства. Мотивировано оно было уже ставшими привычными аргументами: до настоящего времени не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства. Кстати, суд рассмотрел ходатайство в отсутствии конкурсного управляющего и других лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Напомним, что дело тянется уже почти 10 лет. Так, в апреле 2014 года инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании совхоза «Коммунальник» несостоятельным. Требования уполномоченного органа были признаны обоснованными. В июле в отношении совхоза была введена процедура наблюдения, а в декабре 2014 года предприятие официально было признано банкротом. В отношении него было открыто конкурсное производство, которое длится вот уже девять лет.

За это время у МУПа сменилось несколько конкурсных управляющих, причем не без споров и скандалов. Как следует из отчета очередного из них, в настоящее время не вступили в законную силу определения суда, вынесенные по результатам рассмотрения заявления о взыскании убытков и заявления арбитражного управляющего о взыскании невыплаченного вознаграждения. Продолжительность срока конкурсного производства зависит от конкретных обстоятельств дела – с учетом объема имущества должника, предположительных сроков его реализации и иных обстоятельств.

В каждом случае необходимость продления сроков проведения ликвидационной процедуры банкротства должна быть оценена судом. В данном случае было установлено и материалами дела подтверждено, что на момент рассмотрения ходатайства действительно еще не были завершены «мероприятия, направленные на достижение целей процедуры конкурсного производства, а именно: не рассмотрен спор о взыскании убытков». Учитывая изложенное, арбитражный суд пришел к выводу о том, что конкурсное производство в отношении должника не может быть завершено в установленные срок и, исходя из предполагаемого объема предстоящих мероприятий, продлил срок конкурсного производства до 12 декабря 2023 года.

ИА «Орелград»