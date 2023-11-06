Приватизацию акций «Орел-Отеля» перенесли на 2024 год

Власти города снова включат в бюджет лишь потенциальную выручку.

Орловский городской Совет народных депутатов согласовал предложенный администрацией города прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Как следует из преамбулы документа, основной целью его реализации является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация ее структуры за счет приватизации имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления.

Основную выручку власти уже третий год подряд планируют получить от продажи 100-процентного пакета акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», которые находятся в муниципальной собственности. Напомним, что в текущем и в предыдущем году выручка от продажи этих акций вносилась в бюджет в качестве источника покрытия дефицита. Однако продать акции так и не удалось, хотя торги объявляются уже три года подряд.

Не находится даже желающих подать заявку на участие в аукционе. Последние торги должны были пройти 13 октября, но в очередной раз были признаны несостоявшимися. В результате приватизация акций перенесена на 2024 год, причем с прежними условиями. С молотка планируется пустить 10 823 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Планируемая цена продажи вновь установлена в размере 1,018 миллиарда рублей.

Также в план приватизации на будущий год включены семь нежилых помещений и земельные участки. С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла предполагаются в размере 1,05 миллиарда рублей. Если не учитывать акции «Орел-Отеля», на которые нет спроса, то Орел может выручить в будущем году от приватизации объектов недвижимости 24,662 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 7,282 миллиона рублей.

Размер доходов от реализации имущества является ориентировочным, отмечено в решении Орловского горсовета. Дело в том, что окончательная цена будет устанавливаться непосредственно перед торгами на основании проведенной независимыми экспертами оценки рыночной стоимости объектов. Выручка в полном объеме будет перечисляться в городской бюджет. В документе также сказано, что приватизация муниципального имущества в 2024 году будет направлена, прежде всего, на решение следующих задач: обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет; формирование оптимальной структуры управления экономикой города; сокращение расходов из бюджета города на содержание неэффективно используемого имущества.

ИА «Орелград»