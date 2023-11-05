Благоустройство парка Калинникова в Мценске вызвало вопросы

Депутаты Мценского горсовета обсудили итоги аудиторской проверки.

Мценский горсовет народных депутатов на своем очередном заседании изучил отчет Контрольно-счетной палаты города Мценска, которая проверила бюджетные расходы на благоустройство общественных территорий. В частности, были изучены детали выполнения работ по благоустройству парка Калинникова в 2022 году. По итогам электронного аукциона управлением ЖКХ был заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Монолит» на сумму 8,2 миллиона рублей.

Подрядчик был обязан надлежащим образом выполнить работы в срок до 15 июля 2022 года. В ходе исполнения муниципального контракта в нарушение его условий по 49 видам работ их объем был уменьшен более чем на 10 процентов, а по одному виду работ увеличен более чем на 10 процентов. КСП напомнила о том, что любые изменения оформляются дополнительным соглашением сторон, а информация о них подлежит размещению в реестре контрактов. В данном случае стороны не заключали допсоглашение об изменении объемов работ по благоустройству парка Калинникова и их стоимости, не регистрировали изменения в реестре контрактов. Стоимость невыполненных подрядчиком работ в результате аудиторы оценили в 1,391 миллиона рублей.

В декабре 2022 года, то есть через полгода после планировавшегося срока окончания работ, стороны заключили соглашение о расторжении муниципального контракта. Специально созданная постановлением администрации Мценска комиссия провела приемку выполненных работ. Согласно акту, работы были приняты в эксплуатацию. Общая стоимость выполненных работ, подтвержденная актами, составила 6,658 миллиона рублей. Расчеты с подрядчиком были произведены в полном объеме, сроки оплаты не нарушены. В то же время КСП обращает внимание на то, что подрядчик нарушил сроки окончания выполнения работ на 135 дней. В связи с этим в его адрес были направлены требования об уплате пеней и штрафа, которые не были исполнены. Следующим шагом чиновников должна была стать подача исков в арбитражный суд, но они этого почему-то не сделали.

ИА «Орелград»