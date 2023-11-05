Под Орлом водителя осудили за незаконную тонировку

5.11.2023 | 15:50 Закон и порядок, Новости

Вина мужчины была доказана в рамках административного судебного процесса.

Фото: УГИБДД России по Орловской области

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении. Как пояснили в пресс-службе суда, местного жителя заподозрили в нарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из материалов следует, что 19 октября 2023 года «обвиняемый» в пятом часу вечера был остановлен сотрудником ДПС для проверки.

В тот момент мужчина находился за рулем автомобиля марки «Лифан» и двигался по улицам поселка Верховье. При проверке выяснилось, что месяцем ранее этот же водитель уже пообщался с начальником ОГИБДД России по Верховскому району, который потребовал от него привести в соответствие с нормами стекла автомобиля. Дело в том, что у иномарки была выявлена тонировка, не вписывающаяся в рамки закона. На стеклах было установлено покрытие, светопропускание которого составляет всего 5 процентов, в то время как установленная законодательством норма составляет 70 процентов.

Чрезмерная тонировка, в частности, не вписалась в рамки требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Начальник ОГИБДД предписал водителю устранить нарушение в десятидневный срок. Однако новая проверка, проведенная спустя месяц, показала, что водитель тонировку не снял и не исправил. Суд в результате признал его правонарушителем и с учетом личности виновного, его имущественного положения, а также обстоятельств, смягчающих административную ответственность, наказал административным штрафом в размере 2000 рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования