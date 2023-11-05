Под Орлом водителя осудили за незаконную тонировку

Вина мужчины была доказана в рамках административного судебного процесса.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении. Как пояснили в пресс-службе суда, местного жителя заподозрили в нарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из материалов следует, что 19 октября 2023 года «обвиняемый» в пятом часу вечера был остановлен сотрудником ДПС для проверки.

В тот момент мужчина находился за рулем автомобиля марки «Лифан» и двигался по улицам поселка Верховье. При проверке выяснилось, что месяцем ранее этот же водитель уже пообщался с начальником ОГИБДД России по Верховскому району, который потребовал от него привести в соответствие с нормами стекла автомобиля. Дело в том, что у иномарки была выявлена тонировка, не вписывающаяся в рамки закона. На стеклах было установлено покрытие, светопропускание которого составляет всего 5 процентов, в то время как установленная законодательством норма составляет 70 процентов.

Чрезмерная тонировка, в частности, не вписалась в рамки требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Начальник ОГИБДД предписал водителю устранить нарушение в десятидневный срок. Однако новая проверка, проведенная спустя месяц, показала, что водитель тонировку не снял и не исправил. Суд в результате признал его правонарушителем и с учетом личности виновного, его имущественного положения, а также обстоятельств, смягчающих административную ответственность, наказал административным штрафом в размере 2000 рублей.

ИА «Орелград»