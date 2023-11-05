Более 34 тысяч орловцев подписались на долговую рассылку

Жители региона охотно дают согласие на информирование о налоговых долгах.

В Орловской области по состоянию на 1 октября 2023 года уже более 34,5 тысячи жителей региона дали налоговикам свое представили согласие на информирование о налоговой задолженности. Напомним, что ведомственная рассылка осуществляется при помощи смс-сообщений и электронных писем. В пресс-службе Управления ФНС России по региону добавили, что с начала года количество желающих получать такие уведомления увеличилось на 15,5 тысячи человек.

«Стоит отметить, что узнать о наличии задолженности таким способом могут как физические лица, так и организации, – говорят в областной налоговой службе. – Сообщения приходят по смс на номер мобильного телефона или по адресу электронной почты не чаще одного раза в квартал. При отсутствии задолженности информирование не производится».

Подать согласие можно в любой удобный для налогоплательщика момент, причем сделать это можно вне зависимости от того, имеется у него задолженность на текущую дату или нет. Предусмотрено несколько способов, например, можно лично прийти в налоговый орган или МФЦ и оформить согласие там. Можно сделать это через своего официального представителя. Кроме того, многие орловцы активно пользуются интернет-сервисами налоговой службы, через которые также можно подать согласие. Например, удобнее и быстрее всего можно сделать это в дистанционном формате через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее в региональном Управлении ФНС прошло совещание с представителями учреждений образования и здравоохранения по вопросам образования задолженности по налогам и способов ее урегулирования. Глава ведомства Ирина Емельянова отметила в своем выступлении, что налоговая задолженность бюджетных организаций негативно влияет на экономику региона, так как не в полной мере обеспечивает бюджет финансовыми ресурсами и ограничивает в возможности выполнения социальных программ.

«Органы исполнительной власти всех уровней, ответственные за исполнение доходной части бюджета, должны стремиться снизить налоговую задолженность и одновременно, повысить уровень собираемости налогов», – цитирует ее пресс-служба УФНС, добавив, что в настоящее время в регионе возобновлено применение мер принудительного взыскания задолженности.

ИА «Орелград»