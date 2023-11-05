В Орловской области осудили черного лесоруба

Житель Сосковского района получил уголовный срок за незаконную вырубку леса.

Обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной вырубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, был оглашен Урицким районным судом Орловской области, точнее его филиалом в поселке Сосково. Как пояснили в пресс-службе Урицкого райсуда, обвинение было предъявлено местному жители. Из материалов дела следует, что в начале осени 2022 года он откликнулся на просьбу своей знакомой и

согласился за вознаграждение построить загон для скота.

За строительным материалом мужчина отправился в лесной массив Урицкого участкового лесничества казенного учреждения Орловской области «Орловское лесничество». Там он срубил девять деревьев, под топор пошли ясени и дубы. Факт самовольной рубки был зафиксирован при патрулировании территории, которое проводили инспекторы Урицкого лесничества по Сосковскому району. Они же оперативно провели расследование инцидента.

«Проезжая мимо населенного пункта, инспекторы заметили на территории дома местной жительницы постройку, состоящую из свежего дуба, – сообщили в пресс-службе суда. – Хозяйка дома пояснила, что попросила привезти ей эти деревья, но разрешения на вырубку она не получала, так как не имела денег. После чего сотрудники лесничества подали заявления в полицию и природоохранную прокуратуру».

Размер причиненного Российской Федерации материального ущерба был определен по специальной методике, утвержденной федеральными властями. Он составил 729 151 рубль. В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд это учел, как учел и другие смягчающие обстоятельства, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В результате черному лесорубу было назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы. Также суд обязал осужденного выплатить 729 151 рубль в доход бюджета Сосковского района в качестве возмещения ущерба. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»