Ливенский водоканал уличили в ограничении конкуренции

Нарушение было допущено при проведении закупки коммунальной техники.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному ранее в отношении МУП «Водоканал» города Ливны. Как уже рассказывал «Орелград», предприятие проводило закупку, победитель которой получал право на поставку машины для очистки канализационных сетей на базе шасси КАМАЗ-43253. Компания «Спецтехнологии» из Красноярска подала на заказчика жалобу в УФАС, посчитав, что в закупочной документации имеются ограничения и к составу участников, и к параметрам закупаемой машины.

«В ходе рассмотрения дела комиссией Управления было установлено, что МУП «Водоканал» шаблонно подошел к установлению требований для потенциальных участников конкурентной процедуры, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Так, от участника закупки ливенский водоканал требовал, в том числе, копии свидетельства о государственной регистрации юридического (физического) лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица».

Также требовалось соответствие вида экономической деятельности, указанного в официальных налоговых документах участника, предмету закупки. Обязательным было и наличие авторизованных сервисных центров, имеющих право производить ремонт поставленной машины. Комиссия в своем решении указала, что в требованиях усматриваются признаки ограничения конкуренции. Например, с января 2017 года свидетельства о постановке на учет оформляются без использования бланка строгой отчетности. Следовательно, требование о предоставлении таких документов приводит к ограничению круга потенциальных участников закупки, так как фактически отсекает тех, кто зарегистрировался после 2017 года.

Установление обязательного требования о соответствия кода экономической деятельности также привело к искусственному сужению круга потенциальных участников. А требование о наличии сервисных центров, по мнению комиссии УФАС, можно расценивать как требование о наличии у поставщика товара производственных мощностей. И такое условие ограничивает потенциальных участников аукциона, которые не являются производителями, но при этом имеют право принять участие в закупке. В целом комиссия пришла к выводу, что в документацию закупочной процедуры были включены завышенные требований к участникам закупки, которые давали преимущество производителям специальной техники, но отсекали всех остальных. По результатам рассмотрения дела, антимонопольщики признали в действиях МУП «Водоканал» факт нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

ИА «Орелград»