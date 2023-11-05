Чиновникам подготовили инструкцию по взысканию долгов

Утвержден регламент по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет.

Приказ об утверждении регламента издал департамент финансов Орловской области. Документ уже вступил в силу. Он регламентирует правила реализации департаментом полномочий администратора доходов областного бюджета. Речь идет о взыскании дебиторской задолженности по платежам в бюджет, а также пеням и штрафам по ним. По сути, это большая инструкция для чиновников.

Согласно ей, работа с дебиторской задолженностью по доходам осуществляется структурными подразделениями – профильными отделами департамента. Одной из функций чиновников является «недопущение образования просроченной дебиторской задолженности». Также они должны заниматься «выявлением факторов, влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности по доходам в бюджет». В частности, на постоянной основе должен вестись контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью платежей в областной бюджет, включая пени и штрафы. Чиновники обязаны строго следить за фактическим зачислением платежей в областной бюджет в размерах и сроки, установленные законодательством, контрактами, договорами и соглашениями.

Есть в регламенте и инструкция о действиях для урегулирования дебиторской задолженности в досудебном порядке, то есть до начала работы по их принудительному взысканию долгов. Чиновники обязаны сначала направить должнику требование о погашении образовавшейся задолженности, затем претензию. Только после этого можно обращаться в суд. Впрочем, регламент также предусматривает рассмотрение вопроса о возможности предоставления отсрочки и рассрочки платежей, реструктуризации дебиторской задолженности. Вместе с тем, целый раздел посвящен мероприятиям по принудительному взысканию дебиторской задолженности.

«При отсутствии добровольного исполнения требования (претензии) должником в установленный для погашения задолженности срок, взыскание задолженности производится в судебном порядке», – отмечено в документе. Заниматься этим должен отдел правового обеспечения во взаимодействии с другими структурными подразделениями департамента. По правилам, в течение тридцати рабочих дней с момента неисполнения должником требования или претензии должно быть подготовлено и направлено в суд исковое заявление о взыскании просроченной задолженности.

ИА «Орелград»