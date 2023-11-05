Орловские промпарки на 5 лет освободят от уплаты налога

Льгота будет введена по решению регионального парламента.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов на своем очередном заседании принял целый пакет поправок в региональное законодательство, гарантирующее ряд преференций представителям крупного бизнеса. В частности, законопроектом было предложено предусмотреть льготы по налогу на имущество организаций в виде освобождения от уплаты налога на 5 лет для резидентов индустриальных (промышленных) парков Орловской области.

Речь идет только о тех резидентах, которые соответствуют требованиям, установленным правительством Российской Федерации к индустриальным и промышленным паркам, а также к их управляющим компаниям. Возникновение выпадающих доходов областного бюджета в связи с предоставлением указанной льготы по налогу на имущество резидентам в очередном финансовом году и плановом периоде 2025-2026 года не прогнозируется.

Кроме того, в связи с высокой социальной нагрузкой в условиях экономической нестабильности было предложено продлить на 1 год действие льгот по налогу на имущество для организаций, осуществляющих производство строительной керамики и селекционно-гибридную работу по разведению племенных свиней. Решение принято в целях государственной поддержки предприятий указанных отраслей: парламентарии указали на необходимость завершения ими реализации крупных инвестиционных проектов в условиях значительного удорожания оборудования и материалов.

Также областные законодатели учли отказ иностранных компаний в сотрудничестве с российскими компаниями из-за действия беспрецедентных санкций, введенных коллективным Западом в отношении нашей страны. Впрочем, инициатива продиктована и сугубо экономическими соображениями, а именно желанием привлечения дополнительных инвестиций в регион. В связи со всем выше перечисленным было решено продлить для указанных отраслей действие пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 процентов еще на 1 год, то есть до 31 декабря 2024 года.

ИА «Орелград»