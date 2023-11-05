В Ливнах кондитерская фабрика отсудила здания у мэрии

В арбитражном суде был рассмотрен спор о судьбе советских объектов.

В Орле арбитражный суд вынес решение по иску общества с ограниченной ответственностью «Ливенская кондитерская фабрика» к администрации города Ливны о признании права собственности на недвижимое имущество. В список истец включил четыре здания, расположенных на улице Хохлова. Все они – советской постройки. Здания были возведены в период с 1960 по 1978 год. Два здания являются нежилыми производственными, а два сооружения были названы складами.

Обосновывая исковые требования, фабрика сослалась на статьи 217 и 219 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также на то, что спорные объекты еще в 1988 году были получены ее правопредшественником. Администрация города Ливны в письменном отзыве на исковое заявление указала, что с требованиями компании она знакома, а при разрешении спора полагается на усмотрение суда. Поэтому дело было изучено при отсутствии представителей мэрии.

Из материалов дела следует, что 26 июля 1988 года в соответствии с уставом №93 «Ливенский горпищекомбинат» был реорганизован в Межхозяйственное производственное торгово-закупочное объединение «Агропромышленного комбината «Ливны». 24 июня 1991 года протоколом №1 общего собрания трудового коллектива было принято решение о выкупе предприятия и утверждении устава. 29 декабря 1991 года трудовой коллектив получил выкупленное имущество в собственность.

Согласно договору в его собственность переходили здания и сооружения, машины и оборудование, а также незавершенное капитальное строительство. Правда, уже в феврале 1992 года предприятие в порядке приватизации было реорганизовано в товарищество с ограниченной ответственностью «Ливенское коллективное межхозяйственное производственное торгово-закупочное объединение». В 1998 году оно было переименовано в ООО «Горпищекомбинат Ливенский», которое, в свою очередь, 27 января 2003 года превратилось в ООО «Ливенская кондитерская фабрика».

Суд проследил всю эту цепочку, а также изучил данные от 2007 года, согласно которым за истцом было закреплено право постоянного бессрочного пользования в отношении земельного участка площадью 59 581 квадратных метров на улице Хохлова, то есть как раз там, где и находятся спорные здания. Суд также установил, что все объекты недвижимости, право собственности на которые просил признать за собой истец, всегда использовались им в производственных целях. Иск был удовлетворен – арбитраж постановил признать за кондитерской фабрикой право собственности на перечисленные в иске объекты недвижимости.

ИА «Орелград»