Администрация губернатора утилизирует престижную мебель

Также за казенный счет будет утилизирована устаревшая оргтехника.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер, победитель которого получит право на оказание услуг по утилизации имущества. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 110 тысяч рублей, средства будут выделены из областного бюджета. В конкурсной документации приводится подробный перечень имущества, подлежащего утилизации. Всего в него включено 110 наименований, то есть утилизация каждого списанного предмета обойдется казне в тысячу рублей. «Ассортимент» выбрасываемых предметов довольно широк.

Так, в него включены десятки системных блоков, мониторов и портативных компьютеров, сканеры и принтеры, уничтожитель бумаг, диспенсеры с компрессионным охлаждением, многофункциональные лазерные устройства, печь СВЧ, водонагреватель, утюг, многочисленные жалюзи и радиостанции и даже светодиодные елки, тент, волейбольный мяч, спальный мешок и информационные стенды «График приема». Утилизировать предстоит и мебель, в том числе стул и кресло модели «Престиж», подкатную тумбу «Интерно», хрустальную люстру и так далее.

Победитель тендера обязан оказать услуги по утилизации строго согласно спецификации, которая станет неотъемлемой частью контракта. Место нахождения «отходов» в проекте контракта указано как здание областной администрации. Утилизация отходов осуществляется по месту нахождения исполнителя, вывезти которые он должен своими силами в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.

Отметим, что подрядчик должен быть лицензированным – контракт собираются заключить с тем, у кого имеется лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Впрочем, в случае отсутствия у исполнителя такой лицензии, проектом контракта допускается привлечение соисполнителей. По результатам работы подрядчик будет обязан представить заказчику справку об утилизации отходов.

ИА «Орелград»