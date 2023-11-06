Утвержден план размещения ярмарок в Орле на 2024 год

Всего в областном центре будет работать 20 ярмарочных площадок.

Мэр Юрий Парахин издал постановление об утверждении плана размещения ярмарок на территории города Орла на 2024 год. Подобный документ принимается ежегодно, в течение календарного года в него, как правило, вносятся текущие изменения. Из преамбулы документа следует, что план утвержден в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса.

Юрий Парахин поручил организаторам обеспечить соблюдение «Порядка организации деятельности ярмарок на территории города Орла». Этот документ был утвержден еще в 2011 году постановлением правительства Орловской области. Сам план будет направлен в областной департамент промышленности и торговли для внесения изменений в перечень торговых объектов и территорий, расположенных в пределах Орловской области. Дело в том, что такие объекты на региональном уровне подлежат категорированию в целях их антитеррористической защиты.

Согласно постановлению мэра, в следующем году в Орле будет работать 20 ярмарок. Некоторые из них будут работать ежедневно, как, например, универсальные ярмарки «На Гагарина» и «Фермерский бульвар» на улице Ломоносова, на которой власти разрешили торговать продукцией собственного производства сельхозтоваропроизводителей. Некоторые ярмарки будут разовыми и тематическими. Так, на 7 марта намечена организация ярмарки-выставки весенних цветов «Весеннее настроение». Она пройдет на аллее перед горпарком, торговать на ней можно будет живыми цветами.

На той же площадке 1 мая будет организована ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское!» – это будет тематическая продажа продовольственных и непродовольственных товаров местных производителей. С 3 по 5 августа в Парке Победы пройдет ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, 10 августа перед горпарком состоится ставший уже традиционным «День меда». Также власти решили продлить работу тематической ярмарки «Вино на «Стрелке» – она состоится 16 августа на аллее перед входом в МАУК «ГПКиО».

В парке «Орловская крепость» на слиянии рек Оки и Орлика 5 октября будет организована работа ярмарки-выставки «Сделано в России. Выбираем Орловское! Дары осени». Кроме того, власти города включили в план традиционную новогоднюю тематическую ярмарка специализированную ярмарку, которая привычно развернет свои торговые объекты на площади и улице Ленина. В 2024 году она будет работать практически на протяжении всего января. Места на ней отведут для объектов по оказанию услуг общественного питания, а также объектов по реализации продовольственных товаров и сувенирной продукции.

ИА «Орелград»