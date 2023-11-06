В Орле иностранец напал на юношу

6.11.2023 | 10:45 Закон и порядок, Новости

В конфликт вмешалась полиция.

Фото: ИА «Орелград»

Всё произошло в День народного единства в Заводском районе Орла у одного из торговых центров. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Сообщение о конфликте у ТЦ поступило в полицию. Группа сотрудников МВД выехала на место. Как установили полицейские, стычка произошла прямо на улице – между 16-летним орловцем и 20-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья.

Иностранец нанёс орловцу несколько ударов, а затем потребовал перевести на его счёт около 2600 рублей.

Предполагаемого грабителя задержали. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия. Действиям данного гражданина дадут правовую оценку в соответствии с российским законодательством.

«В настоящее время иностранец уже возместил причинённый материальный ущерб», – указали в полиции.

ИА «Орелград»


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