В Орле иностранец напал на юношу

В конфликт вмешалась полиция.

Всё произошло в День народного единства в Заводском районе Орла у одного из торговых центров. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Сообщение о конфликте у ТЦ поступило в полицию. Группа сотрудников МВД выехала на место. Как установили полицейские, стычка произошла прямо на улице – между 16-летним орловцем и 20-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья.

Иностранец нанёс орловцу несколько ударов, а затем потребовал перевести на его счёт около 2600 рублей.

Предполагаемого грабителя задержали. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия. Действиям данного гражданина дадут правовую оценку в соответствии с российским законодательством.

«В настоящее время иностранец уже возместил причинённый материальный ущерб», – указали в полиции.

ИА «Орелград»