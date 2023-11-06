Центр Мценска преобразят за 92 миллиона

Объявлен конкурс на создание ПСД.

Речь идёт о проекте «Мценская верста», который победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в этом году. Как рассказал глава Мценска Николай Кочетаев в интервью телеканалу «Первый областной», начало реконструкции планируется на весну 2024-го. В данный момент идёт сбор заявок от желающих изготовить проект и смету работ.

Проект предусматривает масштабное благоустройство центральной части города, в частности, улицы Ленина. В городской черте планируется обновить ровно 1066 метров, что и обусловило название проекта.

Общая концепция предполагает стилизацию под старину – в центре города появятся верстовые столбы, чугунные фонари, «старомодные» таблички с названиями улиц и номерами домов.

Также в прогулочной зоне создадут несколько городских чайных гостиных – «У Фета», «У Шеншиных» и «У Измайловых». Кроме того, на территории установят символический памятник Леди Макбет – героине Николая Лескова.

Проект предусматривает и более обыкновенное благоустройство – создание зон для отдыха, лавочек, парковок. «Версту» частично покроют брусчаткой, частично – асфальтом. Ожидается, что по итогам работ пешеходная зона расширится, а схема автомобильного движения упростится. В целом улица должна стать более привлекательной и интересной как для жителей, так и для гостей города.

Напомним, что победителями конкурса Минстроя в этом году также стали Ливны (с проектом «На крыльях перепёлки») и Новосиль (с проектом «Феникс»). Эти территории тоже должны благоустроить в будущем году.

ИА «Орелград»