Орловец попал в ДТП, выходя из машины

6.11.2023 | 17:52 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл накануне.

Фото: ИА «Орелград»

Авария произошла на Болховском шоссе у дома №2 примерно в 20 часов. Подробности рассказал «Московский комсомолец в Орле».

Согласно предварительным данным полиции, 20-летний парень просто попытался выйти из своей «пятёрки» (ВАЗ-2115). Он находился на водительском месте.

Однако открытая дверь стала препятствием для другой машины – «Форда Фокус». В результате произошло столкновение.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы. Однако госпитализация ему не понадобилась. Медики оказали орловцу помощь прямо на месте ДТП.

Ранее стало известно, что под Орлом произошло тройное ДТП.

ИА «Орелград»


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