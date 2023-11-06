В Росстате заявили о росте зарплаты орловцев

Ведомство подвело итоги за январь-август текущего года.

Согласно этим данным, среднемесячная зарплата в регионе выросла до 45,1 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, повышение составило 17,2%.

Более того, по темпам роста зарплат Орловщина вошла в тройку лидеров по ЦФО. Наш регион обогнали только Смоленская (+17,8%) и Брянская (+17,7%) области.

Ранее Орёлстат подсчитал, что в августе текущего года в нашем регионе среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 45 тысяч 842 рубля. За год показатель вырос на 16,3%. При этом указывалось, что реальная заработная плата, которая вычисляется с учётом индекса потребительских цен, тоже выросла (на 11,3%), но её размер «в живых деньгах» не озвучивался.

Кроме того, в Орле назвали несколько конкретных отраслей с зарплатой выше 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»