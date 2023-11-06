ДЮСШ под Орлом проиграла судебную тяжбу подрядчику

Арбитраж изучил два встречных иска и один из них удовлетворил.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению столичного общества с ограниченной ответственностью «Производственно-инжиниринговая компания «Прогресс» к бюджетному учреждению дополнительного образования Должанского района «Детско-юношеская спортивная школа» о взыскании 2,62 миллиона рублей. Интересно, что ДЮСШ подала встречное исковое заявление, в котором просила признать обязательства ненадлежащим образом исполненными и обязать столичную фирму в течение трех месяцев «освободить строительную площадку от товара ненадлежащего качества, смонтированного и поставленного согласно муниципальному контракту».

Из материалов дела следует, что в сентябре 2022 года между ООО «ПИК «Прогресс» и ДЮСШ был заключен государственный контракт. Поставщик обязался доставить на место и смонтировать оборудование для создания малой спортивной площадки, на которой было бы возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Цена контракта составляла 2,582 миллиона рублей. Товар должен был быть поставлен и смонтирован до 15 октября 2022 года.

Письмом от 19 октября 2022 года поставщик уведомил ДЮСШ о «приостановлении работ по контракту до принятия заказчиком решения о применении мер по исполнению работ по монтажу и устранению дефектов основания под оборудование». А 22 октября спортивный комплекс был доставлен на место. По готовности объекта к приемке была проведена экспертиза. Согласно заключению от 10 ноября экспертизой были выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком. Было указано, что на оборудовании имеются многочисленные повреждения, сколы и следы коррозии, выполнено оно со сварными швами низкого качества, в сварных швах имеются кратеры, верхняя часть болтов выступает над поверхностью земли и имеет заостренную форму, что мешает безопасному использованию оборудования и так далее.

Вскоре поставщик отчитался об устранении недостатков, и в середине декабря 2022 года была проведена повторная экспертиза. На этот раз она указала, что «подрядчик вместо замены данных деталей произвел ремонт лакокрасочного покрытия непосредственно на объекте при отрицательной температуре и высокой влажности». Были указаны и другие недостатки. В ответ столичная фирма представила рецензию эксперта на предыдущее экспертное заключение, согласно которой анализируемое заключение «не отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих оценочную деятельность». В частности, не была представлена информация об эксперте, проводившем исследование, его компетенции для проведения данного вида исследования и др.

Закончилось все тем, что 20 декабря 2022 года ДЮСШ опубликовала в единой информационной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В нем было указано, что заказчик не может осуществить приемку товара и использовать его для целей, для которых он предназначен ввиду существенного нарушения требований к качеству товара. Школа также подала материалы в УФАС, которое решило не включать сведения о столичной фирме в реестр недобросовестных поставщиков, по сути, встав на сторону подрядчика в данном споре. Решать его пришлось в судебном порядке. В итоге арбитраж решил взыскать с ДЮСШ в пользу подрядчика долг по контракту и неустойку, а встречное исковое заявление школы было оставлено без удовлетворения.

ИА «Орелград»