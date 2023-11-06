В Орле безработный нашёл карту и попал в полицию

Молодой парень использовал ситуацию в личных целях.

Ранее в МВД обратилась 33-летняя жительница Советского района. Она рассказала полицейским, что потеряла свою банковскую карту, после чего с её счёта стали исчезать деньги. Об этом она узнала благодаря СМС-оповещениям. После получения сообщений орловчанка заблокировала карту.

Полиция возбудила дело по статье «кража» (158 УК РФ). Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 21-летний парень, безработный, житель соседнего региона.

Оказалось, что он нашёл карту на автобусной остановке. Используя систему бесконтактной оплаты, он совершил несколько покупок на общую сумму порядка 19 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания, вернул карту и выразил желание возместить причинённый ущерб. Сейчас решается вопрос о том, где молодой человек будет ждать суда – на свободе или в СИЗО. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»